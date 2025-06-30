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В Кремле высказались о третьем возможном раунде переговоров с Украиной

  • 30.06.2025, 8:17
В Кремле высказались о третьем возможном раунде переговоров с Украиной

Песков повторил традиционный тезис РФ.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева, а также эффективности посредничества США.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков не смог сказать, когда состоится третий раунд переговоров с Украиной, но заявил, что сроки станут понятными в ближайшее время.

Он также повторил традиционный тезис Кремля относительно того, что в переговорах по Украине следует учитывать «реальное положение дел на земле».

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