В Кремле высказались о третьем возможном раунде переговоров с Украиной
- 30.06.2025, 8:17
Песков повторил традиционный тезис РФ.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева, а также эффективности посредничества США.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Песков не смог сказать, когда состоится третий раунд переговоров с Украиной, но заявил, что сроки станут понятными в ближайшее время.
Он также повторил традиционный тезис Кремля относительно того, что в переговорах по Украине следует учитывать «реальное положение дел на земле».