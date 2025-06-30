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Про разные «тартарары»

  • Аркадий Дубнов
  • 30.06.2025, 8:33
  • 1,180
Про разные «тартарары»
Аркадий Дубнов

Как быстро, однако, меняются в Кремле руководящие установки.

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», — заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Речь шла, разумеется, о перспективах смены власти в Иране.

Как быстро, однако, меняются в Кремле руководящие установки…

Вот что сообщали российские СМИ ровно три месяца назад, 28 марта, ссылаясь на того же Пескова:

В Кремле объяснили слова Путина про внешнее управление на Украине:

«Руководство Украины потеряло контроль над внутренними процессами, что и заставляет говорить о необходимости внешнего управления, заявил Песков. По мнению Путина, это позволит сформировать на Украине «дееспособное правительство. Процессы там идут, весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. Путин сказал, что это одна из идей. Это идея, именно связанная с введением внешнего управления», — сказал пресс-секретарь президента».

Более того, Песков сообщил, что «накануне Путин предложил обсудить(!) с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. По мнению президента, это необходимо, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры о мире».

Так все-таки можно «обсуждать», и «тартарары» Кремлю не страшны…?

Аркадий Дубнов, Telegram

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