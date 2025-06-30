Лукашенко указали на его место 30.06.2025, 8:42

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Хватило двух слов.

Среднесрочные последствия визита Кита Келлога в Минск пока относятся к категории «поживем-увидим». Пока же можно констатировать, что на короткой дистанции Александр Лукашенко едва ли получил желаемое, пишет «Салiдарнасць».

Всю неделю пропаганда неистово пыталась создать «картинку» под названием «один из последних настоящих мировых лидеров дал шестичасовой мастер-класс дипломатии спецпосланнику президента США». Вот только американцы совсем ей в этом не помогали.

В результате минским идеологам пришлось заниматься откровенными манипуляциями. Показателен небольшой отрезок с переговоров, который можно было наблюдать воочию. Переводчик, донося до Лукашенко сказанное Келлогом, периодически говорит: «Господин президент…». Однако речь генерала тоже слышна, и этих слов в ней нет.

При этом правитель Беларуси постоянно обращается к спецпосланнику – «господин генерал». А в начале встречи подобострастно называет Келлога «самым медийным лицом в последнее время».

То есть гость из-за океана, якобы приехавший получить «советы гуру мировой дипломатии», даже не расщедрился в качестве формальной любезности на два слова, которые так жаждал услышать Лукашенко. Поэтому в «дубляже» от постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова обращение «господин президент» звучит, а в оригинале – нет.

Эта деталь демонстрирует, что администрация Дональда Трампа, которого Александр Лукашенко так нахваливал, не считает последнего законным президентом Беларуси. Сам факт встречи, конечно, тоже имеет значение. Вот только разговаривать американцам приходится и с персонами еще худшими, чем Лукашенко. Так уж устроен мир.

Разумеется, Лукашенко не дождался «спасибо» за свои «ценные соображения» и от Трампа. Более того, президент США наступил «гуру» на больную мозоль, фактически процитировав Светлану Тихановскую. Хозяин Белого Дома запостил в Truth материал, в котором она благодарит за освобождение мужа, и прокомментировал: «Thank you President Trump!»

Лукашенко мог надеяться, что что-то со знаком плюс о нем скажут через паузу: ну хоть за то, что продуктов на дорогу дал. Но прошла неделя, а Вашингтон хранит молчание.

Это маленькие, но важные нюансы, которые раскрывают отношение властей США к Лукашенко. Дальше возможны разные сценарии, но прямо сейчас его в качестве полноправного главы государства не воспринимают.

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