Минкульт Азербайджана выступил с жесткими обвинениями в адрес российских силовиков 30.06.2025, 8:49

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Между Баку и Москвой искрит.

В «демонстративных, целенаправленных и внесудебных убийствах» азербайджанцев в Свердловской области РФ обвинило российских силовиков Министерство культуры Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

«Учитывая демонстративные, целенаправленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами Российской Федерации в отношении азербайджанцев по этническому признаку в Свердловской области России, а также принимая во внимание, что подобные случаи в последнее время приобрели систематический характер, отменяются все запланированные в Азербайджане культурные мероприятия, проводимые при участии государства и частных организаций России — в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие», — сообщило азербайджанское ведомство.

Отношения Москвы и Баку в очередной раз ухудшились на минувшей неделе после ареста в Екатеринбурге нескольких азербайджанцев, по российской версии — в связи с уголовными преступлениями, пишет (BBChttps://www.bbc.com/russian/articles/c1dne64l6kpo).

28 июня управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило о «пресечении деятельности этнической преступной группы», было возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, заказном убийстве и покушении на него. По версии следствия, подозреваемые причастны к нескольким убийствам и покушениям в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

«Екатеринбург онлайн» писал о задержании десятков азербайджанцев в Екатеринбурге. В Баку утверждают, что 27−28 июня было задержано более 50 граждан Азербайджана, несколько человек пострадали и двое погибли. Российские власти ничего не говорят о погибших.

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