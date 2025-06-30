В Беларуси запретили популярный гель для стирки из Польши 30.06.2025, 8:59

Его не будет в продаже с 1 июля.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши. Подробности привели в пресс-службе ведомства.

Под запретом оказался гель для стирки темных тканей Weisse gans black gel, производителем которого является Польша.

В Госстандарте отметили, что указанный гель не может использоваться для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Все дело в том, что показатель «пенообразующая способность» составил 202 ± 5 миллиметра при норме не более 180. Указанный гель запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.

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