В Беларуси запретили популярный гель для стирки из Польши
- 30.06.2025, 8:59
Его не будет в продаже с 1 июля.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши. Подробности привели в пресс-службе ведомства.
Под запретом оказался гель для стирки темных тканей Weisse gans black gel, производителем которого является Польша.
В Госстандарте отметили, что указанный гель не может использоваться для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Все дело в том, что показатель «пенообразующая способность» составил 202 ± 5 миллиметра при норме не более 180. Указанный гель запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.