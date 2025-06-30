Трамп угрожает Ирану 30.06.2025, 9:05

Президент США заявил, что «дела у Тегерана пойдут еще хуже».

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недавно вел работу над отменой санкций в отношении Тегерана, однако после заявлений верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отказался от этой задачи.

«За последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану больше шансов на полное и быстрое восстановление… Вместо этого я увидел проявление злости, ненависти и отвращения, и я немедленно прекратил работу над смягчением санкций и остальным», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Ирану следует вернуться в международный порядок, или дела у него пойдут хуже», — добавил президент.

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