Трамп угрожает Ирану
- 30.06.2025, 9:05
Президент США заявил, что «дела у Тегерана пойдут еще хуже».
Президент США Дональд Трамп заявил, что он недавно вел работу над отменой санкций в отношении Тегерана, однако после заявлений верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отказался от этой задачи.
«За последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану больше шансов на полное и быстрое восстановление… Вместо этого я увидел проявление злости, ненависти и отвращения, и я немедленно прекратил работу над смягчением санкций и остальным», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
«Ирану следует вернуться в международный порядок, или дела у него пойдут хуже», — добавил президент.