В июле белорусов ждут перемены 30.06.2025, 9:13

Ряд новшеств.

Портал Tochka.by собрал самые важные новшества, которые ожидают белорусов в середине лета.

В июле будет четыре выходных дня подряд, поскольку страна отмечает День Независимости.

В связи с праздником изменится расписание работы больниц и поликлиник, поменяется график движения общественного транспорта.

Кроме того, важные новшества произойдут в сфере выплат пенсий и пособий, а также работы интернет-магазинов и касс самообслуживания в торговых объектах.

Вводятся базовые счета

С 1 июля многие социальные выплаты будут поступать людям только на базовые счета в банках.

Такой счет оформляется во всех случаях бесплатно, но только в одной финансовой организации.

Государство гарантирует, что получатель соцвыплаты сможет проводить ряд банковских операций тоже без комиссий.

Кроме того, ему не придется платить за выпуск и обслуживание банковской карты.

Дорожает коммуналка

В июне выросла в цене часть коммунальных услуг. Как итог, в июле белорусы получат жировки с новыми цифрами.

Напомним, тарифы ЖКУ на каждый будущий год пересматриваются планово, а само подорожание услуг происходит в январе и июне.

Так, с января 2025 года государство подняло все тарифы на ЖКУ (на Br17,05), кроме отопления и горячего водоснабжения.

А с июня пришла очередь дорожать тепловой энергии (на Br3,95).

С начала лета субсидируемый тариф на тепловую энергию, которая расходуется на отопление и горячее водоснабжение, вырос до Br27,2323 за 1 Гкал, или на 10,2%.

Повышаются цены на сигареты

С 1 июля вырастет стоимость некоторых марок сигарет, что следует из информации МНС об акцизах на сигареты.

Цены увеличатся на Br0,15–0,30.

Так, RB PERLIAMUTR подорожает на Br0,15, ESSE, Dove и Rigins – на Br0,20, Dunhill – на Br0,30.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Меняется порядок оплаты покупок на кассах

С 1 июля покупатели, которые расплачиваются за товары на кассах самообслуживания, обязаны считывать коды маркировки с определенных товаров – вдобавок к обычным штрихкодам.

акие коды называются Data Matrix – они похожи на QR-коды. С их помощью страны ЕАЭС, куда входит и Беларусь, борются с поддельными товарами.

В нашей стране спецзнаки уже помещают на некоторые молочные продукты, воды, соки, масло, пиво, витамины, консервы и другие товары.

Разобраться с нововведением в магазинах помогут консультанты.

В случае затруднений оплату можно провести через обычную кассу с кассиром.

Стартует выплата матпомощи к школе

С 1 июля госорганы начнут принимать заявления на единовременную выплату матпомощи к школе.

Деньги могут получить семьи с тремя и более детьми до 18 лет – доход значения не имеет.

Матпомощь составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника.

Для получения выплаты надо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей – по месту учебы ребенка.

Сужаются возможности терминалов «Белпочты»

С 1 июля «Белпочта» станет принимать через свои платежно-справочные терминалы только наличные деньги.

Тогда как операционисты почтовых отделений продолжат расчеты по банковским картам.

«Белпочта» принесла извинения плательщикам услуг за доставленные неудобства.

Начинается выдача сертификатов ЦТ

С 1 июля абитуриенты смогут получать сертификаты централизованного тестирования (ЦТ) в пунктах проведения.

О правилах выдачи сертификатов рассказал Республиканский институт контроля знаний.

Корректируется рабочий график

Третьего июля в стране отмечается День Независимости.

По закону, это нерабочий праздничный день.

Белорусы будут отдыхать 3-го (четверг), 4-го (пятница), 5-го (суббота) и 6-го (воскресенье) июля, информирует Минтруда.

При этом рабочий день с 4 июля (пятница) переносится на 12 июля (суббота).

Проводятся бесплатные консультации

Нотариусы 2 июля проконсультируют людей по всей стране, не взимая денег.

Обращаться к нотариусам можно по всем вопросам, которые они могут профессионально решать.

Это в том числе оформление наследства, отчуждение имущества, совершение исполнительных надписей, составление завещаний и брачных договоров.

Список нотариальных контор и бюро с указанием времени их работы приведен на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Акция проводится в честь Дня Независимости.

Меняется работа медучреждений и транспорта

В связи с празднованием Дня Независимости в отдельные дни июля изменится график работы больниц и поликлиник, а также общественного транспорта.

Так, по информации Минздрава, амбулатории, поликлиники, организации службы крови и медтехники, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и заведения особого типа 3 июля будут работать по графику праздничного дня, 4 июля – субботнего дня, 12 июля – рабочего дня.

По данным «Минсктранса», 2 и 12 июля городской пассажирский транспорт будет ходить по графику пятницы, а 3 и 4 июля – воскресенья.

Изменятся и графики работы пригородного транспорта:

2 июля – график пятницы

3 июля – субботы

4 июля – воскресенья, кроме №382А (график буднего дня)

12 июля – график пятницы, кроме №382А (график выходного дня).

Продолжается отключение горячей воды

В июле в Беларуси снова будут идти плановые испытания трубопроводов теплосетей.

Для этого в квартирах граждан по всей стране станут отключать горячее водоснабжение.

Минчан начнут оставлять без горячей воды с 7 июля.

Список адресов потребителей, которых обслуживает «Минсккоммунтеплосеть», приведен здесь, «Минских тепловых сетей» РУП «Минскэнерго» – тут.

Если испытания завершатся успехом, горячую воду людям обещают дать не позже, чем через 13 суток после отключения.

Ранее коммунальщики Минска поделились полезным советом. Оказывается, если перекрывать себе горячую воду, которой временно нет, можно сэкономить на «коммуналке».

Пересматривается расписание поездов

В июле БелЖД проводит плановый ремонт на отдельных участках железных дорог, что повлияет на движение поездов.

Так, из-за ремонта пути на перегоне Слоним – Озерница 7, 8, 9, 10 и 14 июля частично изменятся маршрут и расписание пассажирского поезда №680 Гродно – Витебск.

Он будет отправляться из Гродно в 13:00 (вместо 13:32) и следовать через Лиду вместо Волковыска.

А в связи с ремонтом железнодорожного моста на перегоне Жабинка – Брест с 09:30 15 июля до 04:00 16 июля по новому расписанию и маршруту будут следовать пассажирские поезда на участках Барановичи – Брест и Лунинец – Жабинка.

При этом беспересадочные вагоны Гродно – Брест – Гродно отправлением из Гродно 14 июля и из Бреста 15 июля отменяются.

На большие выходные в июле БелЖД добавила более 30 поездов

В межрегиональном сообщении добавят 21 поезд по самым востребованным направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Могилев и Минск – Пинск.

В международном сообщении назначили 10 дополнительных поездов по маршрутам Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Брест – Санкт-Петербург.

Появятся новые обязанности у интернет-магазинов

С 11 июля белорусские торговые площадки в интернете обязаны отвечать на электронные обращения покупателей.

Об этом сообщили в МАРТ.

Кроме того, с этой даты интернет-магазины должны предоставлять покупателям возможность заполнять цифровую форму заказа.

Благодаря такому новшеству человек сможет проверить свой заказ и исправить возможные ошибки до завершения оформления покупки.

Кроме того, владелец интернет-площадки с 11 июля должен выдавать покупателю подтверждение о заключении договора.

Проходит прием документов в вузы

С 12 по 17 июля выпускники школ должны подать документы в вузы.

Эти сроки установлены для будущих бюджетников и платников госучреждений высшего образования.

Стационары больниц и республиканских научно-практических центров 3 июля будут трудиться по графику праздничного дня, 4 июля – как в рабочий день, 12 июля – как в субботу.

С 12 по 14 июля документы подают выпускники профильных классов и поступающие, которые освоили программу допобразования в Национальном детском технопарке.

С 12 по 19 июля пройдет прием на дневную форму обучения по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» и на все специальности в Военную академию, Академию МВД, Могилевский институт МВД и Институт пограничной службы Беларуси, а также на военные факультеты и военный институт без права юридического лица в учреждения высшего образования за счет бюджета.

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