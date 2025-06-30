Протестующие в Белграде перекрыли улицы и возвели баррикады

Протестующие в Белграде перекрыли улицы и возвели баррикады3
- 30.06.2025, 9:21
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Аналогичные акции проходят и в других городах Сербии.
Протестующие в Белграде в ночь на понедельник, 30 июня, перекрыли несколько важных улиц и возвели баррикады.
Сербская газета «Блиц» публикует кадры с улиц и перекрестков столицы, где видны сотни людей, палаточные лагеря и баррикады из мусорных баков. По данным газеты, перекрыт в том числе мост Газела через реку Сава. Аналогичные акции проходят и в других городах Сербии, пишет «Немецкая волна».
Как пишет «Блиц», ожидается, что полиция и коммунальные службы попытаются восстановить движение и устранить перекрытия ближе к утру 30 июня. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти следят за блокированием дорог, и призвал сохранять спокойствие.
Американское агентство Associated Press оценивает число участников акции в ночь на 30 июня в несколько тысяч.
Акцию проводит студенческая протестная группа «Блокада». В соцсетях на нее подписаны сотни тысяч человек. Она опубликовала карту Белграда, выделив те точки, куда призвала приходить и блокировать улицы.
Группа недовольна тем, что в ходе столкновений с полицией вечером 28 июня были взяты под стражу несколько студентов. Всего тогда были задержаны 77 человек, 38 арестованы. Пострадали 70 граждан, среди которых 48 полицейских, сообщил МВД Сербии.