Почему Путин снова заговорил о переговорах Сергей Таран

30.06.2025, 9:30

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Актерский этюд главы Кремля.

Новое извержение миротворческо-переговорной риторики Путина рассчитано на одного единственного человека - Трампа. После короткой войны между Израилем и Ираном вдруг выяснилось, что заокеанский друг Путина может внезапно применить силу, а не только месяцами рассказывать о «двух-трех неделях».

Да, конечно, бомбить бункер Путина Трамп не будет. Но - объявить новые санкции или наконец начать передавать Украине новые партии оружия - вполне может. Тем более, что как-то очень уж издевательски выглядят бесконечные рассказы Трампа о его разговоре с Путиным, когда тот «предложил помощь с Ираном», а Трамп ответил, что лучше «помоги мне с Россией…»

Так вот, Путин и пытается персонально для Трампа сыграть актерский этюд доброго миротворца. До сих пор же получалось. Но кризис жанра уже ощущается. Надо какие-то миротворческие результаты, а их нет и пока в кремле не планируются.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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