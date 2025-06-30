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Ученые: Люди в счастливых парах часто непохожи друг на друга

  • 30.06.2025, 9:38
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Ученые: Люди в счастливых парах часто непохожи друг на друга

Противоположности притягиваются.

Есть мнение, что для стабильности в романтических отношениях нужно иметь как можно больше сходств с партнером: от физической формы до увлечений и ценностей. Ученые из Мичиганского университета (США) провели обзорный анализ современных исследований и усомнились в жизнеспособности этой гипотезы, пишет «Нож».

Команда обратилась к четырем академическим базам данных со статьями, опубликованными на английском. Они выбрали 339 работ, посвященных долгосрочным отношениям, а точнее — связи между удовлетворенностью партнеров и различиями в их характере и интересах.

Во всех исследованиях оба партнера заполняли анкеты о себе и попутно оценивали их похожесть на любимого человека. Так, ученые могли сравнить фактическое сходство людей с воспринимаемым.

Авторы обзора рассмотрели шесть областей сходства: убеждения и ценности, демографические данные и происхождение, образ жизни и интересы, личность, физические характеристики и романтические привычки. Как правило, до этого психологи рассматривали только одну из этих областей, что затрудняло прямое сравнение.

Результаты удивили ученых. В исследованиях, в которых рассчитывалось фактическое сходство партнеров, они не нашли связи между похожими «портретами» людей и большей стабильностью в отношениях. При этом, вера участников в то, что они и партнер — «птицы одного полета», коррелировала с более благополучным сценарием развития отношений.

«Мы не видим доказательств того, что сходство с вашим романтическим партнером влияет на качество ваших отношений или на то, останетесь ли вы вместе со своим партнером, — сказала Анника Фром, соавтор исследования. — Это справедливо для разных областей сходства, таких как демографические данные, убеждения и ценности, а также образ жизни. Однако есть больше доказательств того, что воспринимаемое сходство положительно влияет на отношения».

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