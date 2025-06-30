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Цены на нефть продолжают пике

  • 30.06.2025, 9:58
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Цены на нефть продолжают пике

Причина — решение ОПЕК+ и перемирие на Ближнем Востоке.

Цены на нефть упали в понедельник, 30 июня. «Черное золото» пошло вниз из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке и перспектив очередного повышения добычи ОПЕК+ в августе.

Агентство Reuters пишет, что фьючерсы на нефть Brent упали на 13 центов, или на 0,19%, до 67,64 доллара за баррель по контракту на август. Более активный сентябрьский контракт стоил 66,62 доллара, снизившись на 18 центов.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 32 цента, или на 0,49%, до 65,2 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба бенчмарка продемонстрировали самое большое недельное падение с марта 2023 года, но июнь они намерены завершить со вторым подряд месячным ростом более чем на 5%.

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