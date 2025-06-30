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«Из гуманных побуждений»

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  • 30.06.2025, 10:09
  • 1,824
«Из гуманных побуждений»
иллюстративное фото

Котенка, которого водители спасали в Бресте, усыпили.

У животного были множественные травмы, внутреннее кровотечение, и доктора давали плохой прогноз на лечение. Об этом рассказал «БрестСИТИ» главврач ветклиники, где осматривали питомца.

Главврач ветеринарной клиники, куда привезли котенка, рассказал, что животное привезли в клинику 25 июня около 18.30. Его приняли без очереди, как экстренного пациента. По результатам осмотра, у животного были обнаружены признаки политравмы и травматического шока.

«Патологическая подвижность в области таза, правого бедра и ребер указывала на множественные переломы. Анемичность слизистых и сильная гипотермия указывали на внутреннее кровотечение. Также у котенка были выявлены сильная блошиная инфестация и клещевая инвазия. Котенок имел крайне низкий вес, что способствовало оценке прогноза при лечении как неблагоприятного. Из гуманных побуждений, в связи с испытываемой пациентом болью доставившим владельцем было принято решение об эвтаназии животного», — цитирует врача издание.

Напомним, 27 июня в TikTok появилось видео о том, как в центре Бреста образовалась пробка из-за выбежавшего на дорогу котенка. Водители провели целую спасательную операцию, чтобы котенок не пострадал. Видео собрало 2,8 млн просмотров.

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