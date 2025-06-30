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Канада возобновляет торговые переговоры с США

  • 30.06.2025, 10:15
Канада возобновляет торговые переговоры с США

Оттава отменила сбор с американских IT-гигантов.

Правительство Канады во главе с премьер-министром Марком Карни заявило о возобновлении торговых переговоров с США после того, как Канада отменила свой план налогообложения американских технологических компаний, пишет «Европейская правда».

В заявлении отмечается, что новое правительство Канады ведет сложные переговоры о новом экономическом и безопасном партнерстве с Соединенными Штатами, сосредоточиваясь на достижении наилучших условий для канадских работников и предприятий.

Карни четко заявил, что Канада потратит на достижение этого соглашения столько времени, сколько будет необходимо, но не больше.

Поэтому для поддержки этих переговоров министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил об отмене налога на цифровые услуги «в ожидании заключения взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединенными Штатами».

В соответствии с этим решением, Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью заключения соглашения до 21 июля.

Сбор налога с 30 июня будет прекращен, а Шампань вскоре подаст на рассмотрение законопроект об отмене Закона о налоге на цифровые услуги.

Как отмечается, этот налог был объявлен в 2020 году с целью решения проблемы, связанной с тем, что многие крупные технологические компании, работающие в Канаде, могут не платить налоги с доходов, полученных от канадцев.

«В переговорах о новых экономических и безопасностных отношениях между Канадой и Соединенными Штатами новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в наилучшие интересы канадских работников и предприятий», – подытожил Карни.

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