Глава МИД Германии прибыл в Киев 30.06.2025, 10:26

Берлин усиливает поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль прибыл с визитом в Украину, сообщает Spiegel.

В понедельник, 30 июня, глава МИД Германии прибыл в Киев, где он планирует провести переговоры с представителями правительства Украины.

По прибытии он заявил, что «свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей» внешней и безопасности политики Германии. Также глава МИД Германии заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается подчинить Украину жестокими бомбардировками.

Накануне Вадефуль предупредил о преуменьшении угрозы, которую Россия представляет для Германии.

В одном из недавних выступлений он также сказал, что Балтийское море – это зона, где риск военного столкновения «вполне реален».

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