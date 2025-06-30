Ветер валил деревья в разных регионах Беларуси
- 30.06.2025, 10:45
Есть пострадавшие.
Штормовое предупреждение, объявленное Белгидрометом в субботу, подтвердилось. В Минской, Гродненской и Витебской областях из-за сильного ветра повалены деревья, сообщает onliner.by.
МЧС сообщает, что на территории Минской области зафиксировано одиннадцать случаев падения деревьев в шести районах: Дзержинском, Минском, Копыльском, Молодечненском, Пуховичском и Солигорском. В столице из-за падения ветки в Ботаническом саду два человека получили травмы.
Как мы уже писали, в Ждановичах упавшее дерево повредило легковой автомобиль. Также в Минске спасатели выезжали на пять вызовов по распилу деревьев, упавших в разных районах города.
В Витебской области спасателей шестнадцать раз привлекали к уборке упавших деревьев — в Бешенковичском, Витебском, Полоцком, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Глубокском, Россонском, Шумилинском районах и в самом Витебске.
На Гродненщине зафиксированы четыре случая падения деревьев — в областном центре и Гродненском районе.