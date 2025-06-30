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Ветер валил деревья в разных регионах Беларуси

  • 30.06.2025, 10:45
Ветер валил деревья в разных регионах Беларуси

Есть пострадавшие.

Штормовое предупреждение, объявленное Белгидрометом в субботу, подтвердилось. В Минской, Гродненской и Витебской областях из-за сильного ветра повалены деревья, сообщает onliner.by.

МЧС сообщает, что на территории Минской области зафиксировано одиннадцать случаев падения деревьев в шести районах: Дзержинском, Минском, Копыльском, Молодечненском, Пуховичском и Солигорском. В столице из-за падения ветки в Ботаническом саду два человека получили травмы.

Как мы уже писали, в Ждановичах упавшее дерево повредило легковой автомобиль. Также в Минске спасатели выезжали на пять вызовов по распилу деревьев, упавших в разных районах города.

В Витебской области спасателей шестнадцать раз привлекали к уборке упавших деревьев — в Бешенковичском, Витебском, Полоцком, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Глубокском, Россонском, Шумилинском районах и в самом Витебске.

На Гродненщине зафиксированы четыре случая падения деревьев — в областном центре и Гродненском районе.

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