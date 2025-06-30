МИД Украины резко ответил словацкому министру 30.06.2025, 10:53

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Андрей Сибига

Преступник должен понести наказание.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара, который допустил «прощение» Москвы за ее войну против Украины.

Сибига в соцсети Х написал, что «тот, кто никого не потерял в этой войне, не имеет права делать такие заявления». Украинский министр подчеркнул, что безнаказанность является первопричиной российских преступлений в Украине.

«Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке», — заверил Сибига.

Как сообщали словацкие СМИ 30 июня, Юрай Бланар заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, поскольку войну в Украине нельзя завершить военным путем, а только с помощью дипломатии. Он допустил, что страны должны «простить» Москве за «все, что произошло».

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