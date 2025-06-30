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МИД Украины резко ответил словацкому министру

  • 30.06.2025, 10:53
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МИД Украины резко ответил словацкому министру
Андрей Сибига

Преступник должен понести наказание.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара, который допустил «прощение» Москвы за ее войну против Украины.

Сибига в соцсети Х написал, что «тот, кто никого не потерял в этой войне, не имеет права делать такие заявления». Украинский министр подчеркнул, что безнаказанность является первопричиной российских преступлений в Украине.

«Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке», — заверил Сибига.

Как сообщали словацкие СМИ 30 июня, Юрай Бланар заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ, поскольку войну в Украине нельзя завершить военным путем, а только с помощью дипломатии. Он допустил, что страны должны «простить» Москве за «все, что произошло».

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