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В Южной Америке нашли затерянный храм, построенный 1000 лет назад

  • 30.06.2025, 10:58
В Южной Америке нашли затерянный храм, построенный 1000 лет назад

Его обнаружили при помощи трехмерных снимков, сделанных дронами.

В отдаленной части Южной Америки обнаружили историческое сооружение, известное как Паласпата. Полагается, что оно было построено цивилизацией Тиуанако, пишет The Sun.

Отмечается, что Паласпата расположена на вершине хребта недалеко от озера Титикака, в западной части Боливии. Этот храм является впечатляющим образцом мастерства.

Ученые долгие годы не могли найти Паласпату. Они обнаружили эту местность только тогда, когда заметили необычные формы на спутниковых снимках.

В издании поделились, что при помощи трехмерных снимков, сделанных дронами, удалось подтвердить существование древнего объекта. Исследователи считают, что он дает ключевые сведения о цивилизации Тиуанако.

Ученым известно, что это древнее общество было могущественной цивилизацией Анд, которое существовало примерно с 400 по 1000 год нашей эры. Исследователи уверены в том, что жители Тиуанако были частью высокоорганизованной социальной структуры.

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