В Беларуси резко подорожают авто из ЕС? 30.06.2025, 11:15

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Брюссель меняет правила.

В ЕС заговорили о том, что владельцам подержанных автомобилей станет сложнее их продать из-за запланированных Еврокомиссией нововведений.

Все это значит, что белорусам, возможно, станет сложнее купить в Европе бывшую в употреблении машину по приемлемой цене. Telegraf.news узнал, что известно.

17 июня 2025 года с началом председательства Дании Совет Европейского союза принял проект поправок, похвалив Комиссию за ее амбициозную реформу. В Европейской комиссии ужесточение правил торговли подержанными автомобилями объяснили заботой об окружающей среде и борьбой с незаконным экспортом автомобилей.

Изменения могут напрямую коснуться как европейских автовладельцев, которые до сих пор продавали автомобили в частном порядке без серьезных формальностей, так и приезжих белорусов, которые несмотря на все препоны продолжают везти из Европы бэушные машины возрастом до 5 лет.

Цифровой паспорт машины

Главное в нововведениях — это то, что Евросоюз готовит внедрение «цифрового паспорта транспортного средства», который должен обеспечить полное отслеживание истории автомобиля — с момента производства до утилизации.

Это означает, что европейцы, продающие автомобиль, должны будут доказать, что транспортное средство было в пригодном для эксплуатации состоянии на момент продажи. А для этого потребуется пройти настоящий «бюрократический кошмар», записав видео автомобиля на момент продажи, получить экспертные заключения и другие документы.

Естественно, все это сделает продаваемые подержанные авто дороже. И власти ЕС это знают и даже не скрывают, так как одной из целей нововведений называют как раз сокращение экспорта «бэушек» в третьи страны.

Все потому, что с 2023 года Европейская комиссия работает над внесением поправок в правила для транспортных средств с истекшим сроком службы (ELV). В рамках «Зеленого соглашения» Евросоюза там хотят, чтобы весь жизненный цикл автомобиля — от производства, продажи до переработки — стал частью экономики европейских стран замкнутого цикла. Т.е. бывшие в употреблении машины должны оставаться внутри ЕС и идти на переработку.

Для этого была принята Директива 2000/53/EC, которая вступила в силу с 2020 года, которая требует, чтобы не менее 85% веса транспортного средства подлежало вторичной переработке и 95% — восстановлению.

Как «Автохлам» оставят в ЕС

В Брюсселе напрямую говорят, что уделяет особое внимание экспорту старых автомобилей. ЕС хочет искоренить практику экспорта их в третьи страны, которая распространена в течение многих лет. Хотя в тех странах то, что в ЕС считают «ломом», часто реанимируют, для Европейской комиссии это серьезная проблема экологии и безопасности.

Также в ЕС заявили, что планируют внедрить новых технологий на таможнях на границах ЕС, которые позволят отличать «автохлам» от фактически исправных подержанных автомобилей. Однако это означает установку дополнительных систем, их тестирование и одобрение их использования, т.е. дополнительные процедуры. И это, естественно, скажется на цене и тех пятилеток, что везут в Беларусь пригонщики.

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