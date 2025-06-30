В Беларусь идет волна жары из Европы 30.06.2025, 11:38

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Погода изменится 3 июля.

В западную и южную Европу пришла сильная жара: как рассказывает Би-би-си, 28 июня в Эль-Гранада, что на юге Испании, температура достигла +46 °С. за +30 было в Португалии, Италии, Франции – даже в Англии. В Барселоне дворник умерла от перегрева, в Болонье создают «климатические укрытия». В некоторых регионах температура будет повышаться до середины недели.

В Беларуси пока умеренно тепло: на 30 июня прогнозируют от +18 до +23. Проблема сейчас в ветре: на утро 30 июня объявили оранжевый уровень опасности, так как порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

По предварительным прогнозам (которые еще могут измениться), жара дойдет до Беларуси 3 июля. На государственный День Республики в Бресте прогнозируют +33. До Минска жара дойдет 4 июля – на День независимости Соединенных Штатов обещают +29. 5–6 июля волна жары должна пройти, ожидается аж +15 днем на юге. 7–8 июля должна прийти следующая волна жары.

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