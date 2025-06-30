В Варшаве прошел «Кубок Ивулина» 30.06.2025, 11:44

Победу одержала белорусская команда.

В Варшаве 28 июня состоялся IV футбольный турнир белорусской солидарности «Кубок Ивулина». В этом году в нем приняли участие 27 команд из Польши, Украины и Литвы. Обладателем кубка стали игроки TLbud Rabona, пишет сайт телеканала «Белсат».

В этом году Кубок Ивулина разыграли на одном из полей польской Академии физического воспитания в Варшаве. Уютная, почти лесная, футбольная поляна, разделенная на четыре сектора – в окружении сосен, лип, белок и кабанов Белянского леса. Кто-то из посетителей шутит, что белорусский футбол и должен быть таким – немного лесным и партизанским. Немного диким.

Судейский свисток – и погнали. «Налево давай!», «Бей!», «Все домой!» – возгласы игроков звучат по-белорусски, по-украински, по-русски, по-польски и даже по-литовски. Кубок Ивулина стал поистине международным. В 2025 году в турнире принимают участие 27 команд – на четыре больше, чем в прошлом году. Много команд из Варшавы, команды из Лодзи, Кракова, Познани, Гданьска, Белостока, Белой Подляски, две – из Вильнюса.

Схема проста: четыре группы по семь команд (в одной – шесть), а далее – кубковые стыки «на вылет».

Самый первый турнир на Кубок Ивулина проводился в 2022 году в знак поддержки и солидарности с Александром, который на тот момент еще находился за решеткой.

«Смотрите, люди приехали с барабанами, с файерами – и это действительно ну очень круто. Это история о том, что белорусы собираются вместе не только для того, чтобы прекрасно проводить время, а и для того, чтобы напомнить о том, что в Беларуси сейчас около 1200 политзаключенных. И чтобы собрать денег для детей политзаключенных. Ведь мы считаем, что это очень и очень важно», – говорит Александр Ивулин.

Перед футболистами и болельщиками выступил также руководитель спортивного клуба «Пагоня» Антон Логвинец, который четыре года назад и основал турнир «Кубок Ивулина» в Варшаве.

«Для нас, тех, кто здесь, солидарность – это не пустое слово. Мы здесь в ответственности за тех, кому сейчас намного труднее, в ответственности за тех, кто страдает за правду. И мы должны помогать им», – был лаконичен Антон Логвинец.

В прошлом году обладателем Кубка Ивулина стала команда TI Rabona (входит в структуру клуба Team Ivilin). В этом году в первой полуфинальной паре сошлись «Белые зубры» и TLbud Rabona, во второй – Kozaki и FC Impuls UA. В финале – белорусская «Рабона» и украинский «Импульс». Кубок Ивулина взяли белорусы – Tlbud Rabona.

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