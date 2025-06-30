Глава Orlen: Центральную Европу освободили от российской нефти 2 30.06.2025, 11:48

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Польский нефтеперерабатывающий завод прекращает закупки у РФ.

Польский нефтеперерабатывающий завод Orlen не будет закупать российскую нефть для своего чешского НПЗ после 30 июня.

Об этом заявив генеральный директор компании Иренеуш Фафара, сообщает Reuters.

Контракт с «Роснефтью» на поставку российской нефти на НПЗ «Литвинов» в Чехии стал последним, связывающим Orlen с российской нефтью,

«Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти», — заявил Фафара на пресс-конференции.

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