Глава Orlen: Центральную Европу освободили от российской нефти

Глава Orlen: Центральную Европу освободили от российской нефти2
- 30.06.2025, 11:48
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Польский нефтеперерабатывающий завод прекращает закупки у РФ.
Польский нефтеперерабатывающий завод Orlen не будет закупать российскую нефть для своего чешского НПЗ после 30 июня.
Об этом заявив генеральный директор компании Иренеуш Фафара, сообщает Reuters.
Контракт с «Роснефтью» на поставку российской нефти на НПЗ «Литвинов» в Чехии стал последним, связывающим Orlen с российской нефтью,
«Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти», — заявил Фафара на пресс-конференции.