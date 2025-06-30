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Задержан лидер группы «Палац» Олег Хоменко

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  • 30.06.2025, 11:50
  • 4,394
Задержан лидер группы «Палац» Олег Хоменко
Олег Хоменко

Арест произошел несколько дней назад.

Задержан лидер белорусской группы «Палац» Олег Хоменко. Об этом сообщил 30 июня журналист Константин Каверин в эфире шоу «Обычное утро».

— С земли сообщают, что вроде как задержан лидер группы «Палац» Олег Хоменко. Причем [задержан] уже несколько дней назад, — подчеркнул Каверин.

Задержание Олега Хоменко подтвердил Charter97.org источник.

Олег Хоменко — музыкант, радиоведущий, преподаватель, композитор, культуртрегер, продюсер. Лидер фолк-модерн группы «Палац». В составе музыкального коллектива снимался в художественном фильме «Анастасия Слуцкая».

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