Глава МИД Армении отказался ехать на заседание ОДКБ 30.06.2025, 12:05

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Арарат Мирзоян

Вместо этого он встретился с представителем ЕС Кайей Каллас

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 30 июня в Кыргызстане, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. «В позиции армянской стороны изменений нет. Армения не примет участия в этой встрече», — сказала она. Вместо этого Мирзоян проведет пресс-конференцию с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, которая прибыла в Ереван 29 июня с двухдневным визитом, пишет The Moscow Times.

Высокопоставленные чиновники Армении и ее премьер Никол Пашинян не участвуют в мероприятиях по линии ОДКБ с 2023 года, когда глава правительства пригрозил выходом из организации из-за отсутствия помощи во время обострения конфликта с Азербайджаном. В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке членства республики в ОДКБ. Он констатировал, что договор о коллективной безопасности фактически не работает в отношении его страны. Армения перестала платить взносы и участвовать в совместных учениях. Пашинян заявлял, что следующим логическим шагом станет выход из организации. В июне 2025 года эту угрозу повторил МИД, потребовав от союзников, в том числе России, четкой политической позиции по поводу действий Азербайджана трехлетней давности.

Ереван обращался к ОДКБ в 2022–2023 годах из-за эскалации конфликта с Баку, но помощи не получил. Москва ограничилась лишь выражением «обеспокоенности» и «соболезнованиями». В итоге Азербайджан ввел войска в Нагорный Карабах. Непризнанная республика, существовавшая с распада СССР, самораспустилась 1 января 2024 года, регион были вынуждены покинуть более 100 тысяч армян.

Пашинян сетовал, что Армения вступила в «союз-пузырь», и подчеркивал, что ОДКБ должна обозначить границы суверенной территории страны, которые готова защищать, иначе лишится единственного члена на Кавказе. Впоследствии он обвинил двух участниц блока, включая Беларусь, в помощи Азербайджану во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, назвал ОДКБ угрозой национальной безопасности и заявил о «точке невозврата» в отношениях с организацией, в которой состоит с момента основания в мае 1992 года.

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