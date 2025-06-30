Чем полезна клубника и как правильно ее хранить 30.06.2025, 12:08

Рассказал белорусский врач.

Клубнику нельзя назвать лидером по количеству какого-нибудь витамина или микроэлемента. В ней всего по чуть-чуть: есть аскорбиновая кислота, витамины А, В, Е, рассказал эндокринолог и диетолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик БелТА.

Он отметил, что содержание полезных веществ в любой еде невелико.

Один продукт может покрыть лишь какую-то часть суточной потребности, поэтому полностью ее закрыть можно только сбалансированным и разнообразным рационом.

Польза для беременных

Одна из составляющих клубники – фолиевая кислота. Она в довольно больших дозах нужна беременным для правильного формирования нервной системы ребенка.

«Беременная может лакомиться клубникой при условии, что у нее нет аллергии на эту ягоду и у нее здоровый желудочно-кишечный тракт. Но это не исключает отдельный прием фолиевой кислоты», – подчеркнул диетолог.

Клубника для похудения

Во время похудения можно смело делать себе клубничные перекусы.

В 100 г ягоды – 30–35 калорий. Кроме того, в ней есть достаточное количество клетчатки – больше, чем в огурцах и помидорах.

Природный антидепрессант

За счет калия и магния в составе клубнику прозвали природным антидепрессантом. Первый элемент полезен для работы сердца, второй – для борьбы со стрессом и улучшения качества сна.

«Но мы должны понимать, чтобы получить значительную дозу магния, который уменьшает нервно-психическую возбудимость, нам нужно ежедневно есть клубнику килограммами. Поэтому как компонент правильного питания и как профилактика дефицита витаминов и микроэлементов она может быть полезной, но лечением она стать не может», – отметил Владислав Морозик.

Помимо всего перечисленного, клубника способна помогать иммунной системе, работать как антиоксидант и улучшать память и работу мозга благодаря антоцианам и флавоноидам в составе.

Противопоказания и правила хранения

Аллергия на клубнику – самое очевидное противопоказание.

Не стоит налегать на ягоду, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, обострение гастрита или язвенной болезни, а также мочекаменная болезнь.

Чтобы клубника точно принесла пользу, ее важно правильно хранить. Мыть ягоду нужно непосредственно перед едой.

«Это ошибка многих – купить немытую ягоду и, вымыв, все сразу положить в холодильник. Лучше отложить немного на потом и помыть прямо перед употреблением. Это правило касается многих овощей, фруктов и зелени», – посоветовал врач.

Немытая клубника хранится в холодильнике до пяти дней, но лучше употребить запасы в течение двух-трех суток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com