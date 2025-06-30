Норвежские F-35 будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше 30.06.2025, 12:21

Ранее Осло уже задействовало NASAMS для прикрытия аэропорта в Жешуве.

Норвегия этой осенью развернет истребители F-35 в Польше, увеличивая свой вклад в «противовоздушную и противоракетную оборону НАТО», об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Норвежские F-35 будут развернуты в Польше для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.

«Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

С декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.

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