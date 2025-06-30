Норвежские F-35 будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
- 30.06.2025, 12:21
Ранее Осло уже задействовало NASAMS для прикрытия аэропорта в Жешуве.
Норвегия этой осенью развернет истребители F-35 в Польше, увеличивая свой вклад в «противовоздушную и противоракетную оборону НАТО», об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.
Норвежские F-35 будут развернуты в Польше для поддержки миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве.
«Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.
С декабря 2024 года для прикрытия аэропорта в польском Жешуве задействованы норвежские NASAMS.