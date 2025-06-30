Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин

30.06.2025, 12:22

Леонид Невзлин

Манифест демократа.

Предисловие автора

В этом тексте я не говорю как эксперт. Я говорю как человек, который вырос с верой в свободу – и видит, как она тает.

Я принадлежу к поколению, которое помнило, как рушились стены, падали диктатуры, и казалось, что человечество, наконец, вырвалось из варварства. Но сегодня я вижу: мы возвращаемся. Не в ту же форму, но к той же сути – к страху, к культу силы, к фальшивой стабильности.

Этот текст – попытка назвать вещи своими именами. Потому что пока мы молчим, другие создают новый язык лжи, в котором война называется «специальной операцией», а диктатура – «укреплением вертикали».

Я верю, что свобода не умирает сама – её либо защищают, либо теряют. И чтобы её защищать, нужны не только слова, но и примеры. Пока ни один из современных диктаторов не пал. Пока ни один народ не показал, что способен на окончательное «нет». А значит – остальные будут молчать, глядя на «успех» Путина, Хаменеи, Эрдогана и других.

Пусть этот текст станет напоминанием, что будущее зависит от смелости – а не от статистики.

«Те, кто забывает уроки истории, обречены пережить её снова» Джордж Сантаяна

«Вечная борьба между свободой и властью – и есть история человечества» Альбер Камю

«Пока тиран не свергнут – он становится нормой» Аноним, XXI век

Введение: Мертвые идеи ожили

Казалось бы, мы уже прошли через это. Победа над фашизмом, крах советской империи, конец югославской бойни. Мир 1990-х строился на вере в либеральную демократию, в торжество прав человека и глобального мира.

Но сегодня – всё иначе. Демократия хрупка. Права человека – под вопросом. Границы – снова по линии фронта.

В мир возвращаются «призраки»: харизматичный вождь, культ силы, ксенофобия, коллективистская утопия. Они надевают новые одежды: цифровая пропаганда вместо газет, алгоритмы вместо лозунгов, криптовалюты вместо золотых запасов. Но суть та же: человек – ничто, система – всё.

И самое страшное – эти идеи снова работают. Они дают простые ответы на сложные вопросы. Они превращают страх в силу, а слабость – в праведный гнев.

Авторитаризм 2.0: Цифровая диктатура

Современные диктаторы не повторяют Сталина или Гитлера. Они их превосходят. У них есть то, о чём тираны прошлого могли только мечтать – полный контроль над информацией и возможность проникать в каждый дом, в каждый карман, в каждый разум.

Цифровой паноптикон. Камеры распознают лица. Алгоритмы анализируют поведение. Социальные сети превращаются в досье на каждого гражданина. В Китае это называется «система социального кредита». В России – «суверенный интернет». Везде – одна суть: твоя частная жизнь больше не существует.

Хирургический террор. Зачем массовые чистки, если достаточно показательных приговоров? Навальный, Магницкий, Немцов – этих имён хватает, чтобы миллионы других молчали. Страх стал точечным, а значит – более эффективным.

Война как наркотик. Милитаризация сознания превращает агрессию во внутренний цемент власти. «Мы воюем, значит, мы живы. Мы побеждаем, значит, мы правы». Война оправдывает любую жестокость внутри страны.

Миф о сильной руке. Усталость от хаоса, от неопределённости, от сложности мира делает автократию привлекательной. «Пусть решает кто-то другой. Пусть будет порядок». Демократия требует усилий. Диктатура обещает покой.

Три призрака XX века

Национализм, фашизм, марксизм – казалось, эти идеологии навсегда остались в учебниках истории. Но они вернулись, потому что отвечают на страхи и разочарования нашего времени.

Национализм предлагает простую идентичность в мире размытых границ. Когда глобализация стирает различия между странами и культурами, национализм кричит: «Ты особенный! Ты часть великого народа!». Это наркотик для тех, кто потерял себя в безликом мире.

Фашизм обещает силу и порядок тем, кто устал от слабости и хаоса. Культ вождя, эстетика насилия, мифология превосходства – всё это находит отклик у людей, которые чувствуют себя униженными и забытыми. Фашизм превращает жертву в палача, а слабость – в агрессию.

Марксизм даёт объяснение неравенства и обещает справедливость. Когда пропасть между богатыми и бедными растёт, когда элиты живут в параллельном мире, марксистская риторика о классовой борьбе снова звучит убедительно.

Каждая из этих идеологий – ловушка. Они предлагают простые решения сложных проблем. И это их главная сила в мире, который устал от сложности.

Империя подражания: Когда диктаторы становятся образцом

Самое опасное в современном мире – это не существование диктатур. Самое опасное – что они стали успешными. Путин правит уже четверть века. Хаменеи – больше трёх десятилетий. Эрдоган превратил Турцию из демократии в автократию на глазах у всего мира.

И что самое страшное – их методы копируют даже демократически избранные лидеры.

Путин показал, как превратить выборы в спектакль, сохранив видимость легитимности. Как использовать войну для мобилизации общества. Как превратить коррупцию в систему лояльности.

Хаменеи демонстрирует силу религиозной мобилизации и способность подавлять протесты десятилетиями.

Эрдоган захватил суды, подчинил СМИ и превратил попытку переворота в повод для зачисток.

Орбан изобрёл термин «нелиберальная демократия» – оксюморон, который стал моделью для других.

Нетаньяху попытался разрушить судебную систему и показал, как использовать войну для удержания власти.

Трамп подорвал веру в честность выборов и создал культ личности в старейшей демократии мира.

Даже Зеленский, герой сопротивления, постепенно сужает политическое поле и концентрирует власть в своих руках.

Пока ни один из современных диктаторов не свергнут – их методы будут распространяться как вирус. Успех порождает подражание.

Коррупция: Кислота демократии, цемент диктатуры

Есть одна тема, о которой не любят говорить ни демократы, ни диктаторы – коррупция. Но именно она становится ключевым фактором в борьбе между свободой и тиранией.

В демократиях коррупция – это кислота. Она разъедает доверие к институтам. Когда люди видят, что политики воруют, судьи продаются, а чиновники служат не народу, а своим карманам – вера в демократию умирает. «Все воры» – это не просто популистский лозунг, это приговор системе.

В диктатурах коррупция – это цемент. Она связывает элиты круговой порукой. Когда все украли, все зависят от режима. Коррупция создаёт армию соучастников, которые будут защищать систему, потому что её падение означает их собственную гибель.

Путинская система держится не на страхе – она держится на том, что миллионы чиновников, судей, силовиков, бизнесменов получили свою долю. Они не просто боятся режима – они его часть.

Демократии проигрывают не потому, что они слабы. Они проигрывают, потому что не научились бороться с коррупцией так же эффективно, как диктатуры научились её использовать.

Почему демократии сдаются

Демократии забыли главное: свобода – это не состояние, это процесс. Это не то, что можно получить раз и навсегда. Это то, что нужно завоёвывать каждый день.

Бюрократизация свободы. Демократия превратилась в набор процедур вместо живого участия. Выборы раз в несколько лет, бесконечные согласования, комитеты, которые решают за всех. Люди чувствуют себя не участниками, а наблюдателями.

Алгоритмы разделения. Социальные сети обещали объединить мир, но создали эхо-камеры. Алгоритмы показывают людям то, что они хотят увидеть, а не то, что им нужно знать. Общество распадается на племена, которые не слышат друг друга.

Элиты без эмпатии. Правящие классы в демократиях живут в параллельном мире. Они не понимают, что значит потерять работу, не получить медицинскую помощь, бояться за безопасность детей. Их решения принимаются в отрыве от реальности миллионов.

Бедность смыслов. Демократия перестала предлагать большие идеи. Она стала техническим процессом управления, а не источником вдохновения. Люди хотят верить во что-то большее, чем ВВП и процентные ставки.

Страх перед конфликтом. Демократии боятся называть вещи своими именами. Они ищут компромиссы там, где нужна принципиальность. Они толерантны к нетолерантности. Они пытаются договориться с теми, кто хочет их уничтожить.

Что делать? Манифест сопротивления

Мы не можем позволить себе пессимизм. История не закончена. Будущее не предопределено. Но чтобы его изменить, нужны не красивые слова, а конкретные действия.

1. Переосмыслить демократию как навык

Демократия – это не то, что делают за нас политики. Это то, что мы делаем сами каждый день. Участие в местном самоуправлении, контроль за властью, защита прав других людей, борьба с коррупцией – всё это навыки, которым нужно учиться и которые нужно практиковать.

2. Называть диктаторов диктаторами

Хватит эвфемизмов. Путин – не «авторитарный лидер», а диктатор. Лукашенко – не «президент», а узурпатор. Хаменеи – не «духовный лидер», а тиран. Язык формирует мышление. Если мы говорим правду, мы создаём основу для действий.

3. Создавать примеры падения режимов

Ни один современный диктатор не свергнут – поэтому остальные чувствуют себя безнаказанными. Нужен хотя бы один пример того, что тирания может быть побеждена. Это изменит психологию власти и сопротивления во всём мире.

4. Превратить страх в топливо

Страх – естественная реакция на угрозу. Но его можно использовать как энергию для действий. Бояться и ничего не делать – значит гарантированно проиграть. Бояться и действовать – значит иметь шанс победить.

5. Создавать альтернативы коррупции

Демократии должны научиться бороться с коррупцией так же систематически, как диктатуры её используют. Прозрачность, подотчётность, независимые антикоррупционные органы – это не роскошь, а необходимость выживания.

6. Говорить, писать, объединяться

Молчание – союзник тирании. Каждое сказанное слово правды, каждый написанный текст, каждое объединение людей вокруг общих ценностей – это удар по системе лжи и страха.

Заключение: Свобода – это выбор

Свобода – это не дар. Это не подарок истории или географии. Это вызов, который каждое поколение должно принять заново.

Авторитаризм не возникает сам по себе – он приходит туда, где все устали, испугались или замолчали. Но даже один пример свержения диктатора может изменить всё. Даже одна страна, которая скажет твёрдое «нет» тирании, может стать маяком для других.

Призраки вернулись. Но они не бессмертны. У них есть слабости: они боятся правды, зависят ото лжи, нуждаются в молчании большинства.

Мы можем их победить. Но только если перестанем надеяться, что кто-то сделает это за нас.

Будущее начинается сегодня. С каждого из нас.

Свобода или рабство. Третьего не дано.

Леонид Невзлин, kasparov.ru

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