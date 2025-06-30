В поле под Жодино нашли целые груды выброшенных овощей 5 30.06.2025, 12:35

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Люди возмущены: в стране дефицит, а еду выбрасывают.

В поле под Жодино обнаружили кучи овощей: фиолетового салатного лука, свеклы, моркови и даже кукурузы. Видео об этом опубликовал блогер в TikTok. По мнению пользователей соцсети, среди овощей есть и «пригодные для употребления». Глава фермерского хозяйства, которому принадлежит выброшенный товар, утверждает, что это «неликвид».

Автор ролика обратил внимание, что овощи «явно не абсолютно гнилые» и, по его мнению, некоторые из них «можно отдать кому-то, кто нуждается».

Как выяснила «Мінская праўда», товар принадлежит одному из фермерских хозяйств региона.

— Мы уже объясняли людям, что это овощи неликвидные. Каждый год вывозим, — объяснил глава хозяйства Владимир Крапивка. — Для чего опять идти и снимать видео? Мы как только вывозим органику, он (блогер. — Прим. ред.) идет их снимать. Это органика! То, что не нужно, испортилось в результате хранения. Это естественная убыль.

Владимир добавил, что это отходы пищевого сырья, которые он привез на поле в качестве органического удобрения. Он добавил, что овощи принадлежат частнику, который арендовал у него помещение. Владелец «отходов» уехал в Москву и попросил фермера забрать испорченные остатки на органику.

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