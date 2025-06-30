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NYT: Шейх футбола и войны

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  • 30.06.2025, 12:44
NYT: Шейх футбола и войны
Мансур бен Зайед аль‑Нахайян
Фото: Reuters

ЦРУ пристально следят за владельцем «Манчестер Сити».

Вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Зайед аль‑Нахайян – известный как владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» — оказался в центре серьезных обвинений в тайной поддержке вооруженных конфликтов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В то время как Европа восхищалась его футбольной империей и роскошными яхтами, ЦРУ и ООН обвинили его в том, что он является «куратором» тайных военных операций ОАЭ в Африке.

В феврале 2023 года шейх принимал в своем дворце в Абу-Даби одного из «архитекторов хаоса» Судана — генерала Мохамеда Хамдана, лидера военизированной организации «Силы быстрого реагирования», обвиняемого в военных преступлениях. Тот участвовал в перевороте, строил коррупционные схемы на торговле золотом и несет ответственность за массовые убийства и изнасилования.

По данным американской разведки, шейх использовал гуманитарное покрытие, больницы контролируемых структур, для контрабанды оружия и дронов в пользу РСФ. Перехваченные телефонные разговоры подтверждают прямую связь шейха с генералом.

Эксперты описывают шейха Мансура как «тихого исполнителя» внешней политики ОАЭ — одновременно он ведет переговоры с авторитарными лидерами, нефтяными и военными структурами в Ливии, Судане, Эфиопии. Как утверждают американские чиновники, шейх активно поддерживал генерала Хафтара в Ливии и Башира в Судане.

На фоне этих событий футбольный клуб шейха, «Манчестер Сити», оказался под расследованием. Британия грозит штрафом, лицензией или лишением титулов за возможную фальсификацию финансов, связанные с эмирской спонсорской поддержкой.

Также шейх обвиняется в связи с коррупционным скандалом: его фирмы через суд США вернули 1,8 млрд долларов. Несмотря на это, он продолжает свое влияние – инвестирует в СМИ и технологический сектор, ужесточает отношения с Западом.

Сейчас его политика становится достоянием публичного внимания. Балансируя между спортом, стратегией и войнами, шейх Мансур вступил на тонкий лед мировой дипломатии и репутации.

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