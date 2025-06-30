В Беларуси планируют ввести «чистые четверги»2
- 30.06.2025, 12:52
Убирать, косить траву и устанавливать лавочки теперь надо строго по графику.
Чиновники анонсировали проведение «единых дней благоустройства» по всей Беларуси. Об этом рассказал начальник минского городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.
В Минске уже действует понятие «чистый четверг», говорит он. В этот день от субъектов хозяйствования требуют убирать закрепленные за ними территории, чтобы они выглядели одинаково аккуратно. Теперь подобный единый день уборки территорий предлагается ввести уже на уровне республики.
В самом Минске к организациям применяют требования не просто убирать городские территории, а именно благоустраивать их — устанавливать скамейки, разбивать цветники.
Представитель Мингорисполкома также уточнил, что в столице, как и по стране, траву обязаны косить не реже одного раза в месяц. Однако если из-за дождей высота травы раньше срока превысила 20 сантиметров, то ее обязаны скосить.