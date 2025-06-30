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В Беларуси планируют ввести «чистые четверги»

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  • 30.06.2025, 12:52
В Беларуси планируют ввести «чистые четверги»

Убирать, косить траву и устанавливать лавочки теперь надо строго по графику.

Чиновники анонсировали проведение «единых дней благоустройства» по всей Беларуси. Об этом рассказал начальник минского городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.

В Минске уже действует понятие «чистый четверг», говорит он. В этот день от субъектов хозяйствования требуют убирать закрепленные за ними территории, чтобы они выглядели одинаково аккуратно. Теперь подобный единый день уборки территорий предлагается ввести уже на уровне республики.

В самом Минске к организациям применяют требования не просто убирать городские территории, а именно благоустраивать их — устанавливать скамейки, разбивать цветники.

Представитель Мингорисполкома также уточнил, что в столице, как и по стране, траву обязаны косить не реже одного раза в месяц. Однако если из-за дождей высота травы раньше срока превысила 20 сантиметров, то ее обязаны скосить.

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