Создатель «Игры в кальмара»: Маск сейчас повсюду 30.06.2025, 13:01

Илон Маск

Хван Дон Хек сравнил персонажей сериала с известным миллиардером.

Автор и режиссер Хван Дон Хек отметил неожиданную параллель между богатейшими персонажами сериала и технологическим магнатом Илоном Маском, хотя злодеи в масках не базируются на конкретных людях, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Илон Маск сейчас повсюду, правда? Все о нем говорят», — рассказал Хван в интервью. «Он возглавляет огромную технологическую компанию, практически контролирует мир, при этом выступает как шоумен. После того как я написал третий сезон, подумал: «Ого, некоторые VIP‑персоны действительно чем‑то напоминают Маска».

В финале серии VIP‑гости демонстрируют себя не просто зрителями: они снимают маски и атакуют участников самой игры. «Раньше те, кто реально управлял системой, скрывались за занавесом, будто часть тайного заговора. Сейчас такая ситуация в США уже не кажется выдумкой», — отметил Хван.

Он добавил, что современные олигархи и владельцы больших технологических компаний «выходят из тени и заявляют всем, кто они есть». По его словам, «те, кто действительно контролирует власть и систему, больше не прячутся — они снимают маски, словно говоря: «Это мы все контролируем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com