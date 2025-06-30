«Сцедить» Россию

«Сцедить» Россию1
- Виталий Чепинога
- 30.06.2025, 13:08
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Победить можно общими усилиями сознательного мира.
Интересно, не забудет ли Трамп за ночь о тех «сокрушительных санкциях» против России. Там хорошие санкции.
И то, что Россия хорохорится, будто им пофиг всякие санкции, так она всегда хорохорилась не по делу.
«А нам все равно!» – это годится для Юрия Никулина и советских комедий о «бриллиантовой руке», но не для реалий.
В 1905 году, после ужасного и катастрофического поражения российского флота под Цусимой, царь Николай II дал приказ своей переговорной группе: «Родной земли – ни пяди». Типа заключайте сделку на самых выгодных для России условиях.
Но даже Сергей Витте, тогдашний премьер империи, понимал, что все это – полное фуфло и понты дешевые.
В Портсмуте на переговорах Россия потеряла весь свой Дальний Восток и право на держание флота на Тихом океане. Царская Россия погибла не в 1917-м, а в 1905-м.
А царь Николай II закончил тем, что… Ну, вы знаете, чем он закончил…
Я когда-то летел в Токио из Хельсинки. Летел мимо всей России. Вы себе не представляете, какое оно огромное и необъятное. Всю ночь, 11 часов ты летишь над этими просторами… А оно – все Россия и Россия.
Победить Россию действительно тяжело. Но ее можно «сцедить» понемногу общими усилиями сознательного мира.
Хоть и не так быстро, как нам бы этого хотелось.
Виталий Чепинога, Facebook