Мариупольцы: Мы хотим освобождения 2 30.06.2025, 13:23

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Что на самом деле происходит в оккупированном россиянами городе.

«Большая часть Мариуполя до сих пор в руинах». О том, что рассказывают мариупольцы о жизни в оккупированном городе, пишет Би-би-си.

«То, что показывают по российскому телевидению, — сказки для дураков. Большая часть Мариуполя по-прежнему лежит в руинах», — говорит Олег, украинец, который живет в оккупированном Россией Мариуполе. Мы изменили его имя, поскольку он опасается репрессий со стороны российских властей.

«Они ремонтируют фасады зданий на главных улицах, куда привозят телекамеры для съемок. Но за углом — руины и пустота. Многие люди по-прежнему живут в полуразрушенных квартирах, стены которых еле держатся», — говорит он.

Прошло чуть больше трех лет с тех пор, как Мариуполь был взят российскими войсками после жестокой осады и неизбирательных бомбардировок — ключевого момента первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

Тысячи людей были убиты, и, по оценкам ООН, 90% жилых зданий было повреждено или разрушено.

Мариуполь также столкнулся с серьезной нехваткой воды.

«Вода идет день или два, а потом не поступает три дня. Мы держим дома ведра и канистры с водой. Вода настолько желтая, что даже после кипячения ее страшно пить», — говорит Петр, еще один житель Мариуполя, имя которого было изменено.

Некоторые даже говорят, что вода выглядит как «кока-кола».

Сергей Орлов, называющий себя заместителем мэра Мариуполя в изгнании, говорит, что канал Северский Донец — Донбасс, который снабжал город водой, был поврежден во время боевых действий.

«Остался только одно водохранилище, снабжающее Мариуполь водой. Для нынешнего населения города этого хватило бы примерно на полтора года. Поскольку оккупация длится дольше, это означает, что питьевой воды нет вообще. Вода, которую используют люди, не соответствует даже минимальным стандартам качества питьевой воды», — говорит Орлов.

Жители рассказывают, что электричество часто отключают, продукты дорогие, а лекарства — в дефиците.

«Основные лекарства недоступны. Диабетики с трудом могут вовремя получить инсулин, и он безумно дорогой», — говорит Петр.

Би-би-си обратилась к российской администрации Мариуполя за комментариями по поводу заявлений о нехватке воды и поисках альтернативного источника водоснабжения. На данный момент мы не получили ответа.

Несмотря на все трудности жизни в городе, жители говорят, что самое тяжелое — видеть, чему учат украинских детей в школе.

Андрей Кожушина учился в университете Мариуполя в течение года после его оккупации. Теперь он бежал в Днепр.

«Они учат детей фейкам и пропаганде. Например, в школьных учебниках написано, что Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Крымская и даже Днепропетровская области уже стали частью России», — говорит Кожушина.

Он также рассказал о специальных занятиях под названием «Разговоры о важном», на которых детей учат, как «Россия освободила русскоязычное население этих регионов от нацистов в 2022 году».

«Учителей, которые отказываются проводить эти уроки, запугивают или увольняют. Это похоже на перепрограммирование сознания наших детей», — говорит житель Мариуполя Олег.

Во время празднования Дня Победы в мае на центральной площади Мариуполя демонстрировали изображения детей и взрослых в военной форме, участвующих в параде — эти традиции советской эпохи, от которых Украина практически отказалась, теперь навязываются на оккупированных территориях. Мариуполь был украшен в цветах российского флага — красном, синем и белом.

Но некоторые украинцы ведут тайное сопротивление России и по ночам раскрашивают стены в цвета украинского флага — синий и желтый, а также расклеивают листовки с надписями «Освободите Мариуполь» и «Мариуполь — это Украина».

Петр и Олег состоят в группе сопротивления, ее членом был и Андрей Кожушина, пока жил в Мариуполе.

«Эти надписи призваны морально поддержать наш народ, дать ему понять, что сопротивление живет», — говорит Петр.

Их главная цель — сбор разведданных для украинской армии.

«Я документирую передвижения российских войск. Я анализирую, куда они транспортируют оружие, сколько солдат входит в город и покидает его, какое вооружение ремонтируется в наших промышленных районах. Я скрытно фотографирую город, чтобы потом передать их украинской разведке по безопасным каналам», — говорит Петр.

Иногда группы сопротивления также пытаются саботировать гражданские или военные операции. По крайней мере дважды железнодорожное сообщение с городом было прервано из-за того, что активисты подожгли релейный шкаф.

Это рискованное занятие. Андрей Кожушина говорит, что был вынужден уехать из Мариуполя, когда понял, что его раскрыли.

«Возможно, меня сдал сосед. Но однажды, когда я покупал в магазине хлеб, я увидел солдата, который показывал кассиру мою фотографию и спрашивал, знают ли они этого человека», — вспоминает он.

Кожушина сразу же уехал из Мариуполя, проскользнув мимо блокпостов. Ему пришлось проехать через множество городов в России и Беларуси, прежде чем въехать в Украину с севера.

Для тех, кто остался в Мариуполе, каждый день — это испытание.

«Каждый день ты удаляешь переписку в телефоне, потому что его могут проверить на блокпостах. Ты боишься звонить своим друзьям в Украине, потому что телефон могут прослушивать», — говорит Петр.

«Человека из соседнего дома арестовали прямо на улице, потому что кто-то донес на него, что он якобы передавал информацию украинским военным. Твоя жизнь похожа на фильм: постоянное напряжение, страх и недоверие», — добавляет он.

Пока продолжаются переговоры между Украиной и Россией, как внутри Украины, так и за ее пределами можно услышать мнение, что Киеву придется уступить Москве часть территории в обмен на мирное соглашение.

«Отдать территорию за «сделку с Россией» будет предательством. Десятки людей каждый день рискуют жизнью и передают информацию в Украину не для того, чтобы какой-то дипломат в костюме подписал бумагу и «передал" нас России, — говорит Олег. — Мы не хотим „мира любой ценой». Мы хотим освобождения».

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