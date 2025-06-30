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«Лисичек — тьма!»

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  • 30.06.2025, 13:41
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«Лисичек — тьма!»

Белорусы рассказали, где удалось собрать почти 50 килограммов грибов.

В последнее время все больше белорусов хвастаются результатами "тихой" охоты. Smartpress.by прошлись по социальным сетям и собрали фотоподтверждения того, что грибы в лесах действительно есть. Особенно много, судя по всему, лисичек.

Так, например, Михаил рассказал, что ему удалось «немного погрибалить», тем самым насобирав ни много ни мало — 49 килограммов лисичек. Дело было в Шумилинском районе Витебской области. Несмотря на то, что кто-то в комментариях не поверил такому количеству, мужчина заверил: «Думаю, на пункте сдачи лишние кило не добавляют».

Другие белорусы, Александр и Анна, отправились за лесным «уловом» в воскресенье, 29 июня. По их словам, «поездка в разведку» на Борисовском полигоне привела к выводу: «Гриб есть, но не много, и растет крайне локально…" Однако кое-что насобирать им все-таки удалось.

А таким «уловом» с любителями грибов поделился белорус по имени Сергей. Дело было в воскресенье, 29 июня, в Вилейском районе на Минщине.

«Лисичек — тьма!» — написала белоруска Евгения и приложила фотодоказательство своих слов. Девушка рассказала, что столь богатый «урожай» ей удалось собрать вблизи деревни Найденовичи Столбцовского района Минской области.

И в завершение покажем вам «урожай» еще одного белоруса с интересной фамилией — Боровик.

Мужчина рассказал, что у него выдалось «прекрасное воскресное утро в лесу», благодаря чему удалось собрать несколько корзин свежих грибов. Смолевичский район на Минщине.

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