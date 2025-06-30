Politico: ЕС поворачивается лицом к Азии? 30.06.2025, 13:43

Американские тарифы заставили Брюссель изменить стратегию.

Европейский союз, устал от постоянно меняющихся тарифов президента США Дональда Трампа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила построить новые торговые мосты со странами Транстихоокеанского партнерства (ВПТТП), включая Японию, Австралию, Канаду и Мексику. Вместе 39 стран — члены ЕС и ВПТТП — контролируют около 30 % мировой торговли, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Идея состоит в том, чтобы сформировать коалицию, основанную на принципах открытой и предсказуемой торговли. Первый шаг — соглашение о «статике» тарифов, которое заблокирует их рост между участниками. По мнению бывших торговых переговорщиков, это станет мощным сигналом Вашингтону о серьезности намерений ЕС.

Трамп отказался от участия США в ТТП еще в 2017 году, что дало Европе возможность задействовать других союзников. При этом фон дер Ляйен не исключает возможности присоединения США в будущем, если Вашингтон вернется к правилосообразной повестке.

Великобритания, вступившая в ВПТТП в декабре, также выступает за сотрудничество с ЕС. Премьер-министр Кит Стармер заявил, что переговоры с Японией, Сингапуром, Австралией и Новой Зеландией уже ведутся.

Эксперты называют этот подход реакцией на стагнацию ВТО, где необходимое реформирование тормозится из‑за консенсуса и отсутствия лидерства США. Уже в июле запланирована встреча на уровне министров, которая может стать первым шагом к созданию единого экономического пространства.

Если ЕС и ВПТТП удастся сформировать сообщество стран с общими ценностями и правилами, это будет мощный ответ на перегибы американской торговой политики. И это может породить новый экономический порядок — основанный не на силе, а на доверии.

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