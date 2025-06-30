Россия меняет правила въезда для иностранцев: чего ждать белорусам

Россия меняет правила въезда для иностранцев: чего ждать белорусам2
- 30.06.2025, 13:44
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Изменения начали вводить с 30 июня.
Российская Федерация с 30 июня начала вводить изменения в правила въезда, которые касаются иностранцев, сообщает «Точка»
Отмечается, что новые условия будут действовать во всех пунктах пропуска через границу России.
Это проводится в рамках эксперимента, который продлится до середины лета 2026 года.
Известно, что новые правила въезда касаются иностранцев, которые планируют посетить РФ без визы.
С 30 июня 2025 года таким путешественникам необходимо пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда в страну предоставить в электронной форме с использованием мобильного приложения ruID (или на сайте Госуслуг) заявление о въезде в Россию.
Важно уточнить, что в экстренных случаях сроки будут другими – не позднее чем за 4 часа.
Там надо будет обозначить цель поездки, планируемый срок пребывания в РФ, регионы, куда намерены отправиться, а также указать данные детей, если они едут с вами.
После пересечения границы и подтверждения учетной записи на Госуслугах в приложении сформируется QR-код, который можно будет предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность.
Что нужно знать белорусам
Новые правила въезда для иностранцев будут действовать год в рамках эксперимента.
По его итогам будет приниматься решение о введении этой системы на повсеместной основе. Однако уже сейчас есть исключения из правил. Известно, что эти новые условия въезда не будут распространяться на иностранных дипломатов, детей до 6 лет и граждан Беларуси.