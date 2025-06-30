«Бункеры Путина будут рыть глубже» 1 30.06.2025, 13:51

США показали, что могут «достать из-под земли».

После удара США противобункерными бомбами по ядерной инфраструктуре Ирана Путин может еще глубже скрываться от вероятного удара по нему. Такое мнение бывший посол Украины в США Валерий Чалый высказал в интервью «Радiо Свобода», опубликованном 28 июня.

«Я думаю, что Путин сейчас даст поручение копать более глубокий бункер. Это я не шучу. Этот новый, что он строит сейчас на границе с Китаем, Тувой, там возле Тывы. Там сверху ничего нет, он уже боится что-то строить сверху, а туда зарыли глубоко, поэтому будут копать еще глубже», – сказал дипломат.

По его мнению, «будут рыть бункеры Путину глубже и глубже, потому что увидели, что в США есть то, что нет ни у кого».

«В США есть такие бомбардировщики, которые могут точно выйти незаметно на цель и точно поразить, и такие бомбы, которые этого достигают», – подчеркнул Чалый.

По его словам, если украинцы будут показывать «результат и эффективность» в войне против РФ, в Украину «подтянется даже [президент США] Дональд Трамп».

Экс-посол подтвердил, что он подразумевает, что Трамп «может решиться на какие-нибудь более решительные шаги», чем попытка дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

«Да, только после нашего удара по военным объектам в Москве ракетами, тогда он решится. Как Израиль сделал по Ирану, вот точно так. Это было бы хорошо, после заявления, прозвучавшего, что у нас есть ракеты, мы должны готовить операцию по военным объектам вокруг Москвы. И показать всему миру, что мы сами способны на действия на море, в воздухе, в глубине [вражеской] территории и против столицы [РФ]», – объяснил Чалый.

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