ЕС официально продлил секторальные санкции против России еще на полгода 30.06.2025, 14:11

Об этом заявила Кая Каллас.

В ЕС объявили об официальном продлении секторальных санкций против России еще на полгода.

Об этом в Х написала глава европейской дипломатии Кая Каллас, информирует «Европейская правда».

Как отметила топ-дипломат ЕС, давление на Россию будет продолжаться, пока она не прекратит свою развязанную войну против Украины.

«Каждая санкция ослабляет способность России вести войну», – отметила Каллас.

Собеседник «Европейской правды», комментируя это решение, рассказал, что по итогам письменной процедуры все 27 стран ЕС подписали документ о продлении секторальных санкций.

«Итак: санкции продлены до 31 января 2026 года», – добавил он.

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