ЕС официально продлил секторальные санкции против России еще на полгода
- 30.06.2025, 14:11
Об этом заявила Кая Каллас.
В ЕС объявили об официальном продлении секторальных санкций против России еще на полгода.
Об этом в Х написала глава европейской дипломатии Кая Каллас, информирует «Европейская правда».
Как отметила топ-дипломат ЕС, давление на Россию будет продолжаться, пока она не прекратит свою развязанную войну против Украины.
«Каждая санкция ослабляет способность России вести войну», – отметила Каллас.
Собеседник «Европейской правды», комментируя это решение, рассказал, что по итогам письменной процедуры все 27 стран ЕС подписали документ о продлении секторальных санкций.
«Итак: санкции продлены до 31 января 2026 года», – добавил он.