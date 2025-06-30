South China Morning Post: Путин больше не может защитить своих союзников 30.06.2025, 14:27

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Фото: Getty Images

Кремль — в стратегическом тупике.

Россия больше не может защитить своих союзников, и ситуация вокруг Ирана это лишь подтверждает. Конфликт между Ираном и Израилем показал, что Москва, погрязшая в украинской авантюре, утратила возможности и волю поддерживать партнеров, пишет South China Morning Post (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Россия и Иран демонстрировали стратегическое партнерство, укрепляя связи в энергетике и торговле. Тегеран снабжал Москву беспилотниками Shahed-136, которые использовались для ударов по Украине. Но когда Израиль нанес мощный удар по Ирану, Москва не предложила реальной помощи — лишь общие слова о мирном урегулировании.

Это не единичный случай. Ранее Россия не смогла спасти режим Башара Асада в Сирии от нарастающего давления оппозиции, несмотря на угрозу собственным базам. А в Карабахе российские миротворцы фактически наблюдали, как Азербайджан перекрывает гуманитарные коридоры, а Армения обвиняет их в бездействии.

Эти провалы отражают крах путинской идеи о восстановлении «сферы влияния». Украина, куда Кремль вложил более $300 млрд, стала черной дырой для ресурсов и войск — более миллиона российских солдат были убиты или ранены. Экономика страны пострадала от санкций и падения доходов от углеводородов.

Сегодня Россия утратила и возможности, и доверие, на которых держится теория баланса сил. Союзники от Ирана до Армении пересматривают отношения с Москвой. Тегеран уже может начать сближение с Китаем, а страны Африки, Кавказа и Латинской Америки ищут новых покровителей.

Молчание России по поводу атак на Иран — не исключение, а очередной сигнал ее истощения и стратегического тупика.

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