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На Минской кольцевой исчезла табличка о Куропатах

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  • 30.06.2025, 14:39
На Минской кольцевой исчезла табличка о Куропатах
Архивное фото

Остались лишь дыры в земле и следы вандализма.

На Минской кольцевой автодороге пропала табличка о Куропатах. Об этом написала в своем канале доносчица и пророссийская активистка Ольга Бондарева, сообщает euroradio.fm.

На табличке было написано «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты 1930-1940». Сейчас на месте, где она стояла, остались только две дыры в земле.

Куропаты — место, где НКВД расстреливал людей в 1930-1940-х годах.

В 2019 году власти организовали крестолом — снос крестов по периметру народного мемориала в Куропатах. Позже было организовано государственное «упорядочение территории», в рамках которого пострадали другие кресты народного мемориала.

Пропагандисты отстаивают веру, будто в Куропатах лежат жертвы нацистских расстрелов. Хотя прокуратура еще в начале 1990-х доказала, что там находятся останки жертв советского режима.

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