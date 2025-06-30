Танкер с миллионом баррелей нефти взорвался у берегов Ливии
- 30.06.2025, 14:43
Перед этим судно дважды заходило в российские порты.
Нефтяной танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии. Судно дважды заходило в российские порты, сообщает Bloomberg.
Танкер Vilamoura буксируют в Грецию, где специалисты оценят нанесенные повреждения. По словам представителя компании TMS Tankers, взрыв привел к затоплению машинного отделения, и в корпус поступает вода. Точная причина происшествия пока неизвестна.
История судна и связи с российскими портами
Vilamoura зашла в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузила нефть казахского происхождения. В мае она также зашла на терминал Каспийского трубопроводного консорциума около российского порта Новороссийск, который загружает в основном казахскую нефть.
Экипаж в безопасности, загрязнения нет
По информации компании-менеджера, загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло. Все члены экипажа находятся в безопасности.
Vilamoura после происшествия изменила курс и направляется в Грецию. Судно ожидают в одном из портов, где проведут техническую диагностику и оценят масштаб повреждений.
Серия загадочных взрывов
По данным консалтинговой компании Vanguard Tech, с начала года аналогичные взрывы произошли еще с четырьмя судами. Все они ранее заходили в российские порты.
После таких инцидентов судовладельцы начали использовать водолазов и подводные дроны для проверки обшивки судов на наличие мин и других угроз.