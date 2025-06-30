Как преодолеть «привыкание»1
- 30.06.2025, 14:50
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Важный шаг для улучшения качества жизни.
В условиях стремительных изменений — будь то экологические бедствия, экономические потрясения или личные вызовы — мы привыкаем к стрессу, перестаем замечать опасность и переживание уходит. Этот механизм психологи называют «привыканием», пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Сначала рев льва заставляет сердце замирать от страха, но если слышать его снова и снова без последствий, мы постепенно перестаем обращать внимание, хотя опасность никуда не исчезает.
В жизни это проявляется так: когда-то загрязненные удобрениями реки и озера, разрастающиеся водоросли и токсичные пятна вызывали тревогу и побуждали к действиям. Но со временем для многих это стало обыденностью — словно внутренний сигнал опасности мы просто перестали слышать.
Профессор Массачусетского технологического института Тали Шарот и профессор Гарварда Касс Санштейн призывают «разучиться привыкать», чтобы открыть глаза на привычное. Их совет — ломать рутину: менять маршрут, пробовать новые блюда на завтрак, учить иностранный язык. Маленькие перемены запускают разные участки мозга и помогают снова замечать удивительное в повседневности.
Творчество и искусство, считают авторы, — главный способ «разбудить» внимательность: посещение музея, просмотр фильма или чтение книги способны встряхнуть восприятие, вернуть эмоциональную реакцию и интерес. А главное — побудить к действию.
Привычка ослабляет внимание и лишает нас энергии действовать. Чтобы сохранять чуткость и инициативу, нужно вовремя замечать, когда впадаешь в рутину, и намеренно выходить из нее — открывать новое и по-новому ценить уже знакомое.