В Москве произошел мощный взрыв 3 30.06.2025, 15:02

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Начался пожар.

В понедельник, 30 июня, в Москве произошел взрыв, а затем начался сильный пожар.

Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя кадры с места инцидента.

Также сообщается, что взрыв произошел на улице Плеханова в Москве. Предварительно, у дома № 17 взорвался автомобиль.

По словам очевидцев, они слышали два взрыва. Огонь перешел на соседнее здание, там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели.

По уточненным данным взорвался дизельный котел в контейнере рядом со зданием.

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