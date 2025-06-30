В Москве произошел мощный взрыв

В Москве произошел мощный взрыв3
- 30.06.2025, 15:02
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Начался пожар.
В понедельник, 30 июня, в Москве произошел взрыв, а затем начался сильный пожар.
Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя кадры с места инцидента.
Также сообщается, что взрыв произошел на улице Плеханова в Москве. Предварительно, у дома № 17 взорвался автомобиль.
По словам очевидцев, они слышали два взрыва. Огонь перешел на соседнее здание, там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели.
По уточненным данным взорвался дизельный котел в контейнере рядом со зданием.