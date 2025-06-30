Азербайджан задержал двух сотрудников ФСБ РФ 5 30.06.2025, 15:06

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Фото: 1news.az

Они работали в офисе агентства «Sputnik Азербайджан».

В ходе операции, проведенной полицией Азербайджана в офисе агентства «Sputnik» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня»), имеются задержанные.

Согласно информации, полученной изданием 1news.az, в ходе операции задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве.

Напомним, с сегодняшнего утра МВД Азербайджана проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».

Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде 24 февраля 2025 года говорил, что «Sputnik Азербайджан» ликвидировали, а медиа может получить аккредитацию на работу одного корреспондента. Report пишет, что несмотря на это, «оказалось, что агентство продолжало работать, а его сотрудники выходят на работу».

Баку решил сократить число сотрудников «Sputnik Азербайджан» с 40 до одного в целях «восстановления баланса в условиях, в которых работают азербайджанские государственные издания за рубежом, и зарубежные журналисты» в Баку.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 человек азербайджанского происхождения. При задержании погибли по меньшей мере два человека. Баку потребовал привлечь виновных к ответственности, а МИД Азербайджана выразил российскому послу «решительный протест». Представительница российского МИД Мария Захарова после этого сказала, что задержанные — граждане России.

На этом фоне парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, а Минкультуры Азербайджана отменило все совместные культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями.

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