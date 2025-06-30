«200 рублей ни за что?» 1 30.06.2025, 15:08

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Белоруска нашла необычную доплату в услугах турфирмы.

Белоруска хотела купить тур, но столкнулась со скрытой комиссией. В туркомпании сказали, что за консультацию надо будет заплатить 200 рублей, если она в итоге не купит путевку, пишет onliner.by.

— Сколько лет раньше летала, приходила в агентство, и делали подбор. Можно было подобрать тур и пройти пару агентств, сравнить цену, — рассказала журналистам Екатерина. — Сейчас мне не надо делать подбор. У меня есть три отеля, по которым я хочу узнать цену.

После переписки с турфирмой женщина засомневалась, законно ли с нее хотят взять деньги за консультацию.

— За эти деньги мне, наверное, сутки должны рассказывать, — недоумевает она.

Действительно, в большинстве туркомпаний клиентов консультируют по турам бесплатно. Впрочем, представитель туриндустрии, не имеющий отношения к этой компании, предположил, с чем это может быть связано:

— У работников туркомпаний обычно есть минимальный фиксированный оклад плюс они получают процент от продаж. На клиента может быть потрачено время, турагент проделывает определенную работу, а человек в итоге не купит тур. Плюс есть категория туристов «просто спросить»: подробно выясняют все детали тура, а потом бронируют его в другой турфирме или выкупают все сами. Возможно, это как раз заслон от таких клиентов.

А что по закону?

Юрист по защите прав потребителей Иван Райкевич объяснил журналистам: покупателю должны дать всю информацию о продукте или услуге, правовых оснований брать плату в этом случае нет.

— Остап Бендер знал порядка 400 сравнительно честных способов отъема денег, и, судя по фантазии турагентства, — там решили пойти по стопам этого же персонажа из произведения «Золотой теленок». Однако если Остап Бендер свято чтил уголовный кодекс, то предпринимателям следует так же относиться к Закону «О защите прав потребителей» и обратить внимание на свои обязанности, установленные ст. 7 указанного закона.

Так, согласно указанной статье Закона «О защите прав потребителей», изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах), она в обязательном порядке должна содержать:

наименование товара (работы, услуги);

виды и особенности предлагаемых работ (услуг);

цену и условия оплаты товаров (работ, услуг), если эти условия отличаются от обычных условий оплаты соответствующих товаров (работ, услуг);

другие сведения, отраженные в статье 7 Закона «О защите прав потребителей» и Законе «О туризме».

— Я не вижу правовых оснований, при которых бы турфирма могла бы брать деньги за то, что проконсультирует туриста относительно существующих у нее услуг и туров. Это все равно, что вы могли бы зайти в магазин и купить товар только после того, как заплатите на входе 200 рублей, — заключает юрист.

Позиция турсоюза

Тем временем в Республиканской ассоциации туристических агентств (РАТА) тоже решили обозначить свою позицию по этому вопросу и объяснить, за что агентства могут брать плату.

— Закон о туризме, вступивший в силу с 1 января 2023 года, помимо туруслуг, впервые определил понятие «услуги, связанные с организацией туристического путешествия».

Речь идет про услуги компаний по содействию в приобретении туров, в том числе консультирование по приобретению туров и другим вопросам совершения туристического путешествия, подбор туров, бронирование мест в транспортных средствах и средствах размещения, услугу по заполнению (оформлению) документов, необходимых для путешествия, их подаче в соответствующие органы (организации) (абз. 25 ст. 1 Закона «О туризме»).

Таким образом, услуга, связанная с организацией поездки, может включать в себя либо совокупность вышеперечисленных услуг, либо одну из них или несколько, говорят в РАТА.

— Например, субъект туристической деятельности консультирует заказчика по приобретению тура или любым иным вопросам, связанным с совершением путешествия, это означает, что он оказывает заказчику услугу, связанную с организацией туристического путешествия, — комментируют в ассоциации.

Услуги, связанные с организацией, могут включаться в комплекс туруслуг — и в таком случае заключается договор оказания туристических услуг, стоимость этих услуг может быть заложена в цену договора.

Если же услуги, связанные с организацией путешествия, не являются составной частью тура, то для их оказания может заключаться договор возмездного оказания услуг (п. 2 ст. 23 Закона «О туризме»). Договор возмездного оказания услуг подразумевает оплату заказчиком.

— По такому договору исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, связанные с организацией туристического путешествия, а заказчик обязуется их оплатить. К договору возмездного оказания услуг, связанных с организацией туристического путешествия, применяются правила, установленные законодательством для договора возмездного оказания услуг (абз. 4 п. 3 ст. 23 Закона «О туризме»).

Несомненно, упоминаемая в материале статья 7 Закона «О защите прав потребителей» указывает, что изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах). Однако эта же статья указывает, что содержание и способы предоставления такой информации регулируются не только законом о защите прав потребителей, но и иными другими нормами законодательства.

Отношения в сфере туризма регулируются профильными нормативными правовыми актами, ключевыми из которых являются Закон «О туризме» и постановление Совета министров № 523 от 11 августа 2022 года, утверждающее правила оказания туристических услуг. Эти документы детально регламентируют объем и порядок предоставления информации, связанной туристическими услугами, а также позволяют консультировать по вопросам приобретения туров и иным вопросам совершения туристического путешествия, подбирать туры за плату.

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