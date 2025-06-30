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Politico: Италия хочет хитрым образом построить мост на Сицилию

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  • 30.06.2025, 15:13
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Politico: Италия хочет хитрым образом построить мост на Сицилию

Расходы на строительство могут зачислить в военный бюджет.

Правительство Италии рассматривает строительство моста через Мессинский пролив стоимостью 13,5 миллиарда евро как военный проект для выполнения новых обязательств в НАТО. Об этом 30 июня заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, подчеркнув стратегическую важность стройки для национальной и международной безопасности, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Италия входит в число стран НАТО с самыми низкими военными расходами, потратив в прошлом году всего 1,49% ВВП на оборону. В рамках новой цели Альянса — достичь 5% к 2035 году — власти рассчитывают классифицировать строительство моста как военный проект, что позволит рассчитать его стоимость в военные траты. НАТО допускает до 1,5% ВВП на стратегическую инфраструктуру.

Проект предполагает возведение крупнейшего в мире подвесного моста длиной 3,3 км, который соединит Сицилию с материковой частью Италии. По мнению правительства, мост повысит военную мобильность, обеспечив оперативную перевозку войск и техники как по автомобильным, так и по железным дорогам.

Министр иностранных дел Антонио Таяни и министр инфраструктуры, заместитель премьер-министра Матео Сальвини выступают в поддержку инициативы. В то же время оппозиция и эксперты критикуют проект, считая более приоритетным вложение средств в модернизацию транспортной и социальной инфраструктуры южных регионов страны.

Ожидается, что окончательное разрешение на строительство моста будет получено уже в июле. При этом министр Таяни предложил назвать объект в честь бывшего премьера Сильвио Берлускони.

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