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МЧС и Белгидромет объявили штормовое предупреждение

  • 30.06.2025, 15:17
  • 1,996
МЧС и Белгидромет объявили штормовое предупреждение

Стихия разгуляется в четырех областях.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси выписало на вторник, 1 июля, очередное штормовое предупреждение. Так, в четырех из шести областей ожидается «неблагоприятное метеорологическое явление», связанное с грозами и усилением ветра. Ожидается, что непогода будет свирепствовать в Витебском, Могилевском, Гомельском и Минском регионе.

Согласно информации спасательного ведомства, на Витебщине 1 июля прогнозируется сильный ветер, гроза и температура от +19°С до +24°С. На Могилевщине в первый день второго месяца лета жителей также ждет сильный порывистый ветер, гроза и все те же +19..+24°С. Тоже самое, предупредили в МЧС, грозит оставшимся двум регионам — Гомельской и Минской областям. А вот юго-западу Беларуси повезло: там никаких буйств 1 июля не ожидается. По крайней мере, пока.

Что сказали в Белгидромете?

Тем временем в Белгидромете подтвердили информацию о штормовом предупреждении. Там добавили, что в целом 1 июля погоду в Беларуси будет формировать «область повышенного атмосферного давления». Преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью столбик термометра опустится до отметки +9..+14°С, а днем поднимется до +19..+25°С.

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