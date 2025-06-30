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Глава МИД Германии: Путин издевается, когда говорит о мире

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  • 30.06.2025, 15:25
Глава МИД Германии: Путин издевается, когда говорит о мире
Иоганн Вадефуль
Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Иоганн Вадефуль призвал усилить Украину.

Российский диктатор Владимир Путин издевается, когда говорит о «мире». Мир может наступить только тогда, когда агрессия будет остановлена и с этой целью надо усиливать Украину.

Как передает корреспондент unian.net, об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Мы хотим помогать Украине для того, чтобы она вела переговоры с позиции силы. Когда сегодня Путин говорит о мире - то это чистая насмешка и издевательство. Его якобы готовность к переговорам является лишь вывеской. Он хочет захватить всю Украину и посеять страх в Европе», - подчеркнул Вадефуль.

Немецкий министр отметил, что в последние недели Путин еще больше усилил атаки на Украину.

По его словам, жестокость России показывает, что речь идет о нападении на Украину как свободную демократию.

«Вы очень мужественно сопротивляетесь. Путин видит это и рассчитывает на то, что наша поддержка ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы... И поэтому, я говорю абсолютно четко: в отношении Германии Путину это не удастся. Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это необходимо», - подчеркнул глава МИД Германии.

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