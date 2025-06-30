WP: Летнее наступление РФ успешно проваливается 30.06.2025, 15:37

1,078

Фото: Reuters

Из-за армии, которая погрязла в проблемах.

Россия начала летнее наступление на востоке Украины и медленно продвигается вперед, используя свое преимущество в живой силе и оружии. Ближайшие месяцы должны стать решающими для российского диктатора Владимира Путина в его попытках заставить Украину капитулировать. Об этом пишет The Washington Post.

В то же время прогресс РФ за последние два года в войне против Украины был медленным. По мнению экспертов, причиной этого является состояние российской армии.

В частности российский военный аналитик Ян Матвеев спрогнозировал, что летнее наступление РФ не приведет к радикальному прорыву, однако во время него оккупанты могут захватить несколько тысяч квадратных километров территории. Он отметил, что россияне не способны проводить сложные операции в Украине из-за слабой разведки, коррупции, логистических сбоев и плохой подготовки.

«Эта тактика [массового штурма] – это единственное, на что способны российские военные на данный момент. И это очень негуманно, потому что фактически мертвыми людьми торгуют за территорию. То, что мы сейчас имеем в российской армии, – это много солдат, но они не имеют никакой подготовки», – считает Матвеев.

По словам российских военных блогеров и независимых СМИ, последние месяцы показали «портрет» военной культуры РФ, среди которой генералы, которые делают ложные заявления о захвате сел, войска, которых посылают на «мясные штурмы».

«Командиров часто называют коррумпированными – они требуют взятки, чтобы спасти солдат от смертельных атак, и внедряют режимы наказания, в том числе сажают солдат в клетки или «обнуляют» их, то есть убивают или посылают на самоубийственные атаки. Результатом, по словам этих блогеров, является низкий моральный дух, дезертирство и широкое распространение пьянства и наркомании среди российских солдат», – говорится в WP.

В то же время другой военный блогер «Филолог в засаде» написал, что разговоры о силе армии и патриотизме не имеют смысла, поскольку войска каждый день сталкиваются с дефицитом бойцов.

«Пока солдат вынужден тратить половину своей зарплаты на картошку, лук и морковь, молоко и мясо, беспилотники и инкубаторы, бронежилеты и нормальную форму, оружие и патроны, генераторы и бензин для них, Starlinks и обычные радиостанции и ретрансляторы, он не воспримет «патриотизм», который ему агрессивно навязывают», – отметил он.

Также военные блогеры РФ жалуются, что ложные сообщения о захвате сел свидетельствуют о том, что подразделения врага не получают поддержки с воздуха или артиллерии.

В частности, в середине июня сообщалось, что военное командование ошибочно заявило о захвате села Комар, что в Донецкой области.

«Опять ложь, и снова из-за лжи будут гибнуть простые российские солдаты», – жаловался военный блогер Роман Алехин 14 июня.

Кроме того, в независимых Telegram-каналах появились десятки видео с жалобами российских солдат на то, что раненых отправляют обратно на войну непригодными к бою. В частности Сулейман Борщигов из 353-го мотострелкового полка РФ рассказал, что группа, в которую входили «даже однорукие, одноногие люди», была вынуждена воевать.

«Мы все были оформлены как полностью годные. Нас бросили в штурмовой отряд и теперь отправляют на убийство», – отметил он.

В то же время некоторые военные блогеры РФ говорят, что без новой мобилизации или дополнительных войск КНДР враг не может продвигаться вперед.

В Washington Post добавляют, что несмотря на ужасные условия для солдат, российский призыв до сих пор растет благодаря высокой заработной плате и с большими бонусами – более 3 млн рублей, что составляет более 38 тысяч долларов США.

«Я бы сравнил это с выигрышем в лотерею. Пропаганда постоянно рассказывает им, что на фронте все хорошо, и, конечно, они думают: «У меня все будет хорошо»», – подытожил Матвеев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com