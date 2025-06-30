В Полоцком районе спасли шестерых туристов
- 30.06.2025, 15:41
Сильным ветром перевернуло сапборды и прибило байдарки к берегу.
Работники Полоцкого ОСВОД 29 июня спасли на озере Яново шесть человек, катавшихся на сапбордах и байдарках. Об этом сообщает МЧС.
Дежурившие на фестивале водного туризма «Звездная Диадема Полоцкой земли» спасатели заметили, что ветер перевернул сапборды с двумя людьми в 100 метрах от берега. Молодых людей спасли с помощью катера и доставили на берег, они не пострадали.
В это же время поступила информация о том, что на противоположном берегу озера нужна помощь четырем участникам фестиваля на байдарках, которых порывами сильного ветра прибило к прибрежным зарослям тростника, а самостоятельно выбраться они не могли. Спасатели сняли людей с байдарок и перевезли на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.