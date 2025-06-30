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В Полоцком районе спасли шестерых туристов

  • 30.06.2025, 15:41
В Полоцком районе спасли шестерых туристов
Иллюстративное фото

Сильным ветром перевернуло сапборды и прибило байдарки к берегу.

Работники Полоцкого ОСВОД 29 июня спасли на озере Яново шесть человек, катавшихся на сапбордах и байдарках. Об этом сообщает МЧС.

Дежурившие на фестивале водного туризма «Звездная Диадема Полоцкой земли» спасатели заметили, что ветер перевернул сапборды с двумя людьми в 100 метрах от берега. Молодых людей спасли с помощью катера и доставили на берег, они не пострадали.

В это же время поступила информация о том, что на противоположном берегу озера нужна помощь четырем участникам фестиваля на байдарках, которых порывами сильного ветра прибило к прибрежным зарослям тростника, а самостоятельно выбраться они не могли. Спасатели сняли людей с байдарок и перевезли на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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