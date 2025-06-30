Можно ли белорусам отменить дарственную на квартиру 30.06.2025, 16:20

2,348

Объяснение юриста.

Белоруска оформила дарственную на сына на ½ часть квартиры, но он внезапно умер. Теперь на часть квартиры претендует его дочь. Можно ли в этой ситуации аннулировать договор, пишут «Минск-Новости».

«Несколько лет назад подарила свою квартиру в равных долях двум сыновьям. Недавно один из них внезапно умер, и теперь на жилплощадь претендует его дочь, с которой при жизни он не поддерживал никаких отношений — только платил бывшей жене алименты на ее содержание, а я вообще никогда не видела внучку. Можно ли аннулировать договор?» — с таким вопросом в издание обратилась Елизавета Петровна.

Ответила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Елена Крук.

— В соответствии с пунктом 3 статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь в договоре дарения может быть оговорено право отменить дарение в случае, если этот человек переживет одариваемого, — пояснила Крук. — Таким образом, человек имеет право отменить свое дарение в случае смерти одариваемого (в данной ситуации в части отчуждения 1/2 доли квартиры) только при наличии такого условия в заключенном договоре дарения.

Если сделка была удостоверена в нотариальном порядке, для отмены дарения необходимо обратиться к нотариусу. В противном случае — непосредственно в территориальную организацию по государственной регистрации.

При этом с целью предотвращения выдачи дочери умершего свидетельства о праве на наследство и возникновения спора целесообразно выполнить отмену дарения до окончания шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com