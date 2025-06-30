Можно ли белорусам отменить дарственную на квартиру
- 30.06.2025, 16:20
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Объяснение юриста.
Белоруска оформила дарственную на сына на ½ часть квартиры, но он внезапно умер. Теперь на часть квартиры претендует его дочь. Можно ли в этой ситуации аннулировать договор, пишут «Минск-Новости».
«Несколько лет назад подарила свою квартиру в равных долях двум сыновьям. Недавно один из них внезапно умер, и теперь на жилплощадь претендует его дочь, с которой при жизни он не поддерживал никаких отношений — только платил бывшей жене алименты на ее содержание, а я вообще никогда не видела внучку. Можно ли аннулировать договор?» — с таким вопросом в издание обратилась Елизавета Петровна.
Ответила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Елена Крук.
— В соответствии с пунктом 3 статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь в договоре дарения может быть оговорено право отменить дарение в случае, если этот человек переживет одариваемого, — пояснила Крук. — Таким образом, человек имеет право отменить свое дарение в случае смерти одариваемого (в данной ситуации в части отчуждения 1/2 доли квартиры) только при наличии такого условия в заключенном договоре дарения.
Если сделка была удостоверена в нотариальном порядке, для отмены дарения необходимо обратиться к нотариусу. В противном случае — непосредственно в территориальную организацию по государственной регистрации.
При этом с целью предотвращения выдачи дочери умершего свидетельства о праве на наследство и возникновения спора целесообразно выполнить отмену дарения до окончания шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства.